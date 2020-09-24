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Резерв «Ливерпуля» разгромил «Линкольн» в матче Кубка лиги
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В матче Кубка английской лиги "Ливерпуль" резервным составом разгромил "Линкольн" со счетом 7:2. Джердан Шакири, Такуми Минамино и Кертис Джонс (дубль) отличились в первом тайме.В источнике
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