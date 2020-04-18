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Риера сравнил два российских клуба с «Барселоной» и «Реалом»
Sports.ru
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Честно, - заявил бывший футболист во время интервью Sport24 в прямом эфире в Instagram.В источнике
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» сравнил «Спартак» с «Барселоной», а «Локомотив» – с «Реалом»

Metaratings 15:10
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Риера сравнил два российских клуба с «Барселоной» и «Реалом»

ProstoProSport 14:33 
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Экс-игрок «Ливерпуля» Риера: «Спартак» — это русская «Барселона», а «Локомотив» — русский «Реал»

Sport24.ru 13:54 
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