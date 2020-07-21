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«Рига» Кононова победила в седьмом матче подряд
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Встреча завершилась со счетом 1:0. Команда Олега Кононова победила в седьмом матче подряд и с 24 очками удерживает лидерство в турнирной таблице, обгоняя «РФШ» за счет очной игры.В источнике
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«Рига» Кононова одержала седьмую победу подряд

Чемпионат 17:25
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«Рига» под руководством Кононова выиграла 7 матчей подряд в чемпионате Латвии

Sport24.ru 16:17 
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«Рига» под руководством Кононова выиграла седьмой матч подряд

Metaratings 15:48
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