«Рига» Кононова победила в седьмом матче подряд

Встреча завершилась со счетом 1:0. Команда Олега Кононова победила в седьмом матче подряд и с 24 очками удерживает лидерство в турнирной таблице, обгоняя «РФШ» за счет очной игры.