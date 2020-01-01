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Ригони: При Манчини такой сплоченности в «Зените» не было
Футбол России
  • Футбол России
  • Спорт-Экспресс
Аргентинец отметил, что при Роберто Манчини в «Зените» такой сплоченности в команде не было.В источнике
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Ригони: При Манчини такой сплоченности в «Зените» не было

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Ригони - о работе с Семаком: при Манчини такой сплоченности не было

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