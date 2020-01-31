Ригони досрочно вернется из «Сампдории» в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, играющий на правах аренды в «Сампдории», досрочно вернется в стан питерцев. По данным sаmpnews24, в клубе Серии А выразили недовольство игрой 26-летнего футболиста в этом сезоне.