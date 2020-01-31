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Ригони досрочно вернется из «Сампдории» в «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, играющий на правах аренды в «Сампдории», досрочно вернется в стан питерцев. По данным sаmpnews24, в клубе Серии А выразили недовольство игрой 26-летнего футболиста в этом сезоне.В источнике
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Подробнее о событии
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Ригони досрочно вернется в «Зенит» из «Сампдории»

Sports.ru вчера в 10:31
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Источник: «Сампдория» прервет аренду Ригони

Спорт-Экспресс вчера в 09:54
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Итальянские СМИ: «Сампдория» договорилась с «Зенитом» о досрочном расторжении аренды Ригони

Советский спорт вчера в 09:51 
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