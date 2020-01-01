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Ригони: извинения не оправдывают Скопинцева
Sports.ru
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  • Нева Спорт
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони высказался о фоле защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в матче 5-го тура РПЛ.В источнике
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Ригони — о фоле Скопинцева: Это очевидная красная карточка. Было очень больно

Нева Спорт 13:36
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Ригони: извинения не оправдывают Скопинцева

Чемпионат 13:18
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