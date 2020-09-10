По данным «СЭ», до конца трансферного окна полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может уйти из клуба. Один из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры 27-летнего аргентинца — «Сочи», куда в августе перешел его соотечественник и друг Эмануэль Маммана.