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Ригони может покинуть «Зенит» до конца трансферного окна
FootballHD
  • Телеканал Санкт-Петербург0:47
Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмильяно Ригони может уйти из «Зенита» до закрытия трансферного окна. По информации «Спорт-Экспресса», наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры 27-летнего вингера является «Сочи». Возможна как продажа, так и аренда аргентинца.В источнике
С чего всё начиналось
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Ригони все еще может покинуть «Зенит»

По данным «СЭ», до конца трансферного окна полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может уйти из клуба. Один из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры 27-летнего аргентинца — «Сочи», куда в августе перешел его соотечественник и друг Эмануэль Маммана.
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