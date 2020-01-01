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Рикарду Куарежма заявил о желании вернуться в «Порту»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Португальский нападающий «Касымпаши» Рикарду Куарежма признался, что после истечения контракта хочет вернуться в «Порту».В источнике
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Рикарду Куарежма заявил о желании вернуться в «Порту»

Чемпионат вчера в 13:29
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36-летний Куарежма хочет вернуться в «Порту»

Спорт-Экспресс вчера в 13:06
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