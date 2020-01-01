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Ривалдо прокомментировал конфликт Месси с Абидалем
ua.Tribuna.com
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Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался по поводу конфликта капитана каталонского клуба Лионеля Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.В источнике
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Ривалдо посоветовал «Барселоне» вернуть Неймара

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