НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Ривалдо прокомментировал конфликт Месси с Абидалем
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался по поводу конфликта капитана каталонского клуба Лионеля Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.В источнике
Подробнее о событии
alt

Ривалдо отреагировал на конфликт Месси и Абидаля

Sport.ru 14:29
alt

Ривалдо прокомментировал конфликт Месси с Абидалем

Soccernews.ru 14:23
alt

Ривалдо: «Абидаль навредил „Барсе“. Месси имеет полное право злиться на него»

Sports.ru 13:59
Ещё по теме
Главное
Новости