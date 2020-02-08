НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМесси не собирается уходить из «Барселоны»Альба призвал Месси и Абидаля прекратить конфликтВ «Барселоне» заявили о разрешении конфликта между Месси и АбидалемПике высказался о конфликте Месси с АбидалемАнчелотти высказался о возможном переходе Месси в клуб АПЛГлавноеПутин и Лукашенко сыграли в хоккейЕмельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боемГимнастка Александра Солдатова попыталась совершить самоубийствоМесси не собирается уходить из «Барселоны»Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мираSoccernews.ruРивалдо прокомментировал конфликт Месси с Абидалемua.Tribuna.com2ua.Tribuna.comSoccernews.ruЭкс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался по поводу конфликта капитана каталонского клуба Лионеля Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Ривалдо: «Абидаль в сложной ситуации. У него конфликт не с кем-нибудь, а с Месси»Sport24.ru 17:11 Ривалдо посоветовал «Барселоне» купить НеймараSport.ru 17:14Ривалдо посоветовал «Барселоне» вернуть НеймараЧемпионат 16:28Ещё по темеМесси не собирается уходить из «Барселоны»Альба призвал Месси и Абидаля прекратить конфликтВ «Барселоне» заявили о разрешении конфликта между Месси и АбидалемПике высказался о конфликте Месси с АбидалемАнчелотти высказался о возможном переходе Месси в клуб АПЛГлавноеПутин и Лукашенко сыграли в хоккейЕмельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боемГимнастка Александра Солдатова попыталась совершить самоубийствоМесси не собирается уходить из «Барселоны»Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мираНовости