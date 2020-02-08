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Ривалдо отреагировал на конфликт Месси и Абидаля
ua.Tribuna.com
  • ua.Tribuna.com
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо прокомментировал конфликт Лионеля Месси и спортивного директора Эрика Абидаля. Ривалдо понимает реакцию Месси на слова Абидаля, она совершенно нормальная.В источнике
Подробнее о событии
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Экс-игрок «Барселоны» высказался о конфликте Месси с Абидалем

Газета.Ru вчера в 19:20
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Ривалдо: «Абидаль в сложной ситуации. У него конфликт не с кем-нибудь, а с Месси»

Sport24.ru вчера в 17:11 
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Ривалдо отреагировал на конфликт Месси и Абидаля

Sport.ru вчера в 14:29
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