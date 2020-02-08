Ривалдо отреагировал на конфликт Месси и Абидаля

Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо прокомментировал конфликт Лионеля Месси и спортивного директора Эрика Абидаля. Ривалдо понимает реакцию Месси на слова Абидаля, она совершенно нормальная.