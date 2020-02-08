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Экс-игрок «Барселоны» высказался о конфликте Месси с Абидалем
ua.Tribuna.com
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Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо поделился мнением о конфликте звездного нападающего каталонской команды Лионеля Месси и спортивного директора Эрика Абидаля, передает Betfair.В источнике
Подробнее о событии
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Ривалдо рассказал, кто сможет заменить Месси в «Барселоне»

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Ривалдо: «Месси защищает всю команду и себя. Абидаль навредил „Барселоне“»

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Ривалдо посоветовал «Барселоне» купить Неймара

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