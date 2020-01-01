НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Ривалдо заявил, что Месси может присоединиться к Роналду в «Ювентусе»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • ua.Tribuna.com
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо рассказал, где капитану каталонцев Лионелю Месси нужно выступать.В источнике
Подробнее о событии
alt

Ривалдо: многие агенты уже мечтают о паре Месси – Роналду в «Ювентусе»

Чемпионат 18:50
alt

Ривалдо: «Переход Месси в „Юве“ к Роналду стал бы историческим событием»

Soccer.ru 18:22
alt

Ривалдо: «Агенты уже думают о связке Месси - Роналду в „Ювентусе“»

Sport.ru 18:14
реклама
Главное
Новости