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«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
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Предложение по полузащитнику "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю, которое сделал московский ЦСКА, не устроило аргентинскую команду, сообщает TNT Sports.В источнике
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«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю. Клуб хочет за колумбийца не менее 10 миллионов евро

Sport24.ru 20:45 
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ЦСКА предложил за Карраскаля € 6 млн. «Ривер Плейт» просит не менее € 10 млн

Чемпионат 20:14
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«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю

Спорт-Экспресс 19:51
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