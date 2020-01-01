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Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт»
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Московский ЦСКА проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику аргентинского «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалю.В источнике
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ЦСКА предложил за Карраскаля € 6 млн. «Ривер Плейт» просит не менее € 10 млн

Чемпионат 20:14
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«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю

Спорт-Экспресс 19:51
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ЦСКА готов предложить 7 млн евро за полузащитника «Ривер Плейта»

Sport.ru 13:29
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