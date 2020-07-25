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Газета.RuГазета.Ru
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
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Предложение по полузащитнику "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю, которое сделал московский ЦСКА, не устроило аргентинскую команду, сообщает TNT Sports.В источнике
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ЦСКА предложил «Ривер Плейт» 6 млн евро за Карраскаля, клуб хочет не менее 10 млн

Футбол России 01:42
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СМИ: «Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю

Матч ТВ 01:29
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«Ривер Плейт» отказался от предложения ЦСКА по Карраскалю

Metaratings 02:10
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