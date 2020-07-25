НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМагомед Исмаилов нокаутировал Александра ЕмельяненкоИсполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезонМбаппе получил травму в финале Кубка Франции«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в матче Серии АГазета.Ru«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по КарраскалюСпорт-Экспресс11Спорт-ЭкспрессSportbox.RUSoccer.ruSports.ruODDS.ruRT на русскомОбщественная служба новостейГЛАС.RUMetaratingsФутбол РоссииГазета.RuПредложение по полузащитнику "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю, которое сделал московский ЦСКА, не устроило аргентинскую команду, сообщает TNT Sports.В источнике Комментировать5Подробнее о событии ЦСКА предложил «Ривер Плейт» 6 млн евро за Карраскаля, клуб хочет не менее 10 млнФутбол России 01:42СМИ: «Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по КарраскалюМатч ТВ 01:29«Ривер Плейт» отказался от предложения ЦСКА по КарраскалюMetaratings 02:10рекламаГлавноеМагомед Исмаилов нокаутировал Александра ЕмельяненкоИсполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезонМбаппе получил травму в финале Кубка Франции«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в матче Серии АНовости