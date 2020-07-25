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Газета.RuГазета.Ru
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
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Предложение по полузащитнику "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю, которое сделал московский ЦСКА, не устроило аргентинскую команду, сообщает TNT Sports.В источнике
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