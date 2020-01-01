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«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
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"Ривер Плейт" не принял первое предложение ЦСКА о покупке хавбека Хорхе Карраскаля.В источнике
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Игрок «Ривера» прокомментировал интерес к Хорхе Карраскалю со стороны ЦСКА

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