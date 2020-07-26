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«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
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"Ривер Плейт" не принял первое предложение ЦСКА о покупке хавбека Хорхе Карраскаля.В источнике
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Болельщики сравнивают игрока, которым интересуется ЦСКА, с Неймаром

Газета.Ru 02:32
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Журналист ESPN: Карраскаля называют колумбийским Неймаром

Футбол России 02:33
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«Его называют колумбийским Неймаром». Журналист — об игроке, которого хочет купить ЦСКА

Чемпионат 02:00
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