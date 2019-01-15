«Ривер Плейт» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Карраскаля
Московский ЦСКА не сумел договориться по трансферу полузащитника "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля, сообщает аргентинский журналист Густаво Яррош на своей странице в Twitter. По данным источника, российский клуб предложил за футболиста семь миллионов евро, но аргентинцев не устроила данная сумма.В источнике
С чего всё начиналось
15 января 2019-го, за две недели до приезда Карраскаля в Буэнос-Айрес, Андрей Мовсесьян (тогда скаут, сейчас — спортивный директор ЦСКА) выложил в инстаграме нарезку финтов Карраскаля в украинском чемпионате.
РИА Новости вчера в 17:54
Metaratings вчера в 17:51