«Ривер Плейт» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Карраскаля

Московский ЦСКА не сумел договориться по трансферу полузащитника "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля, сообщает аргентинский журналист Густаво Яррош на своей странице в Twitter. По данным источника, российский клуб предложил за футболиста семь миллионов евро, но аргентинцев не устроила данная сумма.