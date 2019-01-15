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«Ривер Плейт» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Карраскаля
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Московский ЦСКА не сумел договориться по трансферу полузащитника "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля, сообщает аргентинский журналист Густаво Яррош на своей странице в Twitter. По данным источника, российский клуб предложил за футболиста семь миллионов евро, но аргентинцев не устроила данная сумма.В источнике
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С чего всё начиналось
15 января 2019-го, за две недели до приезда Карраскаля в Буэнос-Айрес, Андрей Мовсесьян (тогда скаут, сейчас — спортивный директор ЦСКА) выложил в инстаграме нарезку финтов Карраскаля в украинском чемпионате.
Матч ТВ вчера в 02:20
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СМИ: «Ривер Плейт» отклонил предложение ЦСКА о переходе Карраскаля

РИА Новости вчера в 17:54
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ЦСКА предложил 7 млн евро за Карраскаля. «Ривер» хочет больше

Sports.ru вчера в 16:49
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«Ривер Плейт» не устроило улучшенное предложение ЦСКА по Карраскалю

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