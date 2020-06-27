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Бомбардир.руБомбардир.ру
Роббен возобновил карьеру и подписал контракт с родным «Гронингеном»
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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен возобновил карьеру. Он подписал годичный контракт с нидерландским «Гронингеном».В источнике
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Подробнее о событии
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Роббен хочет возобновить карьеру в «Гронингене»

Sports.ru 13:35
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Арьен Роббен возобновил карьеру

Чемпионат 13:24
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Роббен вернулся в «Гронинген», чтобы возобновить карьеру

Sport24.ru 13:19 
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