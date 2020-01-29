Роберт Мак перейдет из «Зенита» в «Коньяспор»

Контракт Мака с "Зенитом" истекает в июле 2020. Роберт Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей и забил два мяча.