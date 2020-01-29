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Роберт Мак перейдет из «Зенита» в «Коньяспор»
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Контракт Мака с "Зенитом" истекает в июле 2020. Роберт Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа в 2016 году. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей и забил два мяча.В источнике
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«Зенит» отпустит Мака в «Коньяспор»

Sport.ru 15:29
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В Турции сообщили, что Мак станет игроком «Коньяспора»

Советский спорт 14:38 
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Источник: Мак бесплатно перейдёт в «Коньяспор»

Чемпионат 14:31
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