Роберт Мак может стать игроком турецкого «Коньяспора»

Хавбек петербургского «Зенита» Роберт Мак близок к переходу в турецкий «Коньяспор», сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт». В это трансферное окно уже появлялись слухи о возможном трансфере словака в более статусный клуб Турции – «Бешикташ».