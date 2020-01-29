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Роберт Мак может стать игроком турецкого «Коньяспора»
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Хавбек петербургского «Зенита» Роберт Мак близок к переходу в турецкий «Коньяспор», сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт». В это трансферное окно уже появлялись слухи о возможном трансфере словака в более статусный клуб Турции – «Бешикташ».В источнике
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