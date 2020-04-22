Роберто Карлос: «Мой переход в „Реал“ был решен за 10 минут»

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, что ушел из «Интера» после сезона-1995/96 из-за разногласий по поводу своей стартовой позиции. В источнике