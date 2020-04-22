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Роберто Карлос: «Мой переход в „Реал“ был решен за 10 минут»
Sports.ru
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  • Евро-футбол.ру
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, что ушел из «Интера» после сезона-1995/96 из-за разногласий по поводу своей стартовой позиции.В источнике
Подробнее о событии
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Роберто Карлос: «Перешел в „Реал“ за 10 минут. Тогда все делалось быстро»

Sports.ru 04:29
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Роберто Карлос: «Я перешел в „Реал“ за десять минут»

Soccer.ru 04:06 
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Роберто Карлос вспомнил, как переходил в «Реал»

Евро-футбол.ру 03:26
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