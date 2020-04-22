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Роберто Карлос: «Мой переход в „Реал“ был решен за 10 минут»
Олимпиада Токио 2020
  • Олимпиада Токио 2020
  • Евро-футбол.ру
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, что ушел из «Интера» после сезона-1995/96 из-за разногласий по поводу своей стартовой позиции.В источнике
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Роберто Карлос вспомнил, как переходил в «Реал»

Евро-футбол.ру 03:26
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Роберто Карлос: «решение о переходе в „Реал“ было принято за 10 минут»

ГЛАС.RU 03:23
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Роберто Карлос: «Мой переход в „Реал“ был решен за 10 минут»

Sport24.ru 03:05 
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