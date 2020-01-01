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Роберто Манчини: «Ставлю Златана на один уровень с Месси и Роналду»
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высоко оценил нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.В источнике
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Роберто Манчини: «Златан на одном уровне с Месси и Роналду»

Матч ТВ 14:23
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Манчини считает, что Ибрагимович играет на одном уровне с Месси и Роналду

Советский спорт 13:55
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Экс тренер «Зенита» поставил Ибрахимовича в один ряд с Месси и Роналду

Спорт день за днем 13:03
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