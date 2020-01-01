НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКокорин заявил, что у него есть варианты продолжения карьеры в ИталииПанарин рассказал о границах благотворительностиИгрок «Краснодара» организовал вечеринку во время карантинаТактаров оскорбил Хабиба Нурмагомедова, назвав его «ваххабитом»Virtus.pro не проиграла ни одной Bo3-серии на ESL One Los AngelesSports.ruРоберто Манчини: «Ставлю Златана на один уровень с Месси и Роналду»Матч ТВ7Матч ТВСпорт день за днемPROСПОРТ КазахстанODDS.ruЕвро-футбол.руГазета.RuSports.ruГлавный тренер сборной Италии Роберто Манчини высоко оценил нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Роберто Манчини: «Златан на одном уровне с Месси и Роналду»Матч ТВ 14:23Манчини считает, что Ибрагимович играет на одном уровне с Месси и РоналдуСоветский спорт 13:55Экс тренер «Зенита» поставил Ибрахимовича в один ряд с Месси и РоналдуСпорт день за днем 13:03рекламаГлавноеКокорин заявил, что у него есть варианты продолжения карьеры в ИталииПанарин рассказал о границах благотворительностиИгрок «Краснодара» организовал вечеринку во время карантинаТактаров оскорбил Хабиба Нурмагомедова, назвав его «ваххабитом»Virtus.pro не проиграла ни одной Bo3-серии на ESL One Los AngelesНовости