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Робертсон: «Ещё немного пивка, и Клопп даст нам два выходных»
Cryptos.tv
  • Cryptos.tv
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон после матча "Челси" — "Манчестер Сити" (2:1) в 31-м туре АПЛ прокомментировал досрочное чемпионство своей команды.В источнике
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«Еще пару сортов пива для Клоппа, и мы сможем добиться двух выходных». Робертсон — о чемпионстве «Ливерпуля»

Sport24.ru 20:18 
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Робертсон: «Ещё немного пивка, и Клопп даст нам два выходных»

Soccer.ru 20:01 
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«Мы ждали 13 недель. Но наши фанаты ждали 30 лет», – Робертсон о победе «Ливерпуля»

Гол.ру 19:58 
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