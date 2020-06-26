Робертсон: «Ещё немного пивка, и Клопп даст нам два выходных»

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон после матча "Челси" — "Манчестер Сити" (2:1) в 31-м туре АПЛ прокомментировал досрочное чемпионство своей команды. В источнике