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Газета.RuГазета.Ru
Робертсон поделился ощущениями от пьяного Клоппа
Sports.ru
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Защитник "Ливерпуля" и сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился ощущениями от того, как употребляет алкогольные напитки главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.В источнике
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Робертсон поделился ощущениями от пьяного Клоппа

Газета.Ru 21:50
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🍻Эндрю Робертсон: «Когда Клопп пьян, он еще больше Клопп. Он отдыхает как Клопп, умноженный на три или на четыре»

Sports.ru 16:46
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