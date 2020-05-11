Робертсон поделился ощущениями от пьяного Клоппа

Защитник "Ливерпуля" и сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился ощущениями от того, как употребляет алкогольные напитки главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.