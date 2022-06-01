Новости
Будьте в Плюсе
Betassist
Betassist

Робертсон: украинцы быстрее освоились на поле, мы затруднили свою задачу

Капитан Шотландии высказался о поражении в матче с Украиной.
Betassist
Энди Робертсон высказался перед матчем плей-офф за выход на чемпионат мира против Украины.
Sports.ru
Матч начнется в 21:45 по московскому времени.
Sports.ru
Чемпионат
Sports.ru
Betassist

Подробнее о событии

Робертсон: украинцы быстрее освоились на поле, мы затруднили свою задачу
Betassist17:47
Робертсон: украинцы сыграли лучше нас
Чемпионат17:33
Энди Робертсон высказался перед матчем плей-офф за выход на чемпионат мира против Украины
Sports.ru31 мая в 05:24
Робертсон: Украинцы освоились быстрее нас и сыграли лучше
Террикон17:35
Ещё по теме

Сборная Украины обыграла команду Шотландии и сыграет с валлийцами в финале отбора ЧМ-2022

Сборная Украины победила команду Шотландии в полуфинальном стыковом матче за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Матч ТВвчера в 16:41

Александр Зинченко высказался о победе сборной Украины над Шотландией

Александр Зинченко высказался о победе сборной Украины над Шотландией.
Sports.ru17:15

Мостовой прокомментировал победу Украины над Шотландией

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Украины над Шотландией.
Спорт-Экспресс17:09

1 июня сборная Украины сыграет с командой Шотландии в стыковом матче ЧМ-2022 по футболу

Сегодня, 1 июня, сборная Украины сыграет с командой Шотландии в стыковом матче отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года.
BetOnвчера в 18:45

Зинченко: Украина хочет поехать на чемпионат мира и подарить украинскому народу эмоции

Хотим подарить украинскому народу невероятные эмоции, потому что они заслуживают их в этот момент.
Чемпионатвчера в 03:02

Новости