BetassistРобертсон: украинцы быстрее освоились на поле, мы затруднили свою задачуКапитан Шотландии высказался о поражении в матче с Украиной.BetassistЭнди Робертсон высказался перед матчем плей-офф за выход на чемпионат мира против Украины.Sports.ruМатч начнется в 21:45 по московскому времени.Sports.ruЧитать далееСвернутьЧемпионатSports.ruBetassistПодробнее о событииРобертсон: украинцы быстрее освоились на поле, мы затруднили свою задачуBetassist17:47Робертсон: украинцы сыграли лучше насЧемпионат17:33Энди Робертсон высказался перед матчем плей-офф за выход на чемпионат мира против УкраиныSports.ru31 мая в 05:24Робертсон: Украинцы освоились быстрее нас и сыграли лучшеТеррикон17:35Показать ещёОценить