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Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
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Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио. Об этом он заявил в интервью ВВС.В источнике
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С чего всё начиналось
Перед выходом своей автобиографической книги о допинге в России Родченков дал интервью BBC по видеосвязи, в котором призвал не допускать всех российских спортсменов до участия в предстоящих летних Олимпийских играх, которые пройдут следующим летом в Японии.
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