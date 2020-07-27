Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио. Об этом он заявил в интервью ВВС.В источнике
С чего всё начиналось
Перед выходом своей автобиографической книги о допинге в России Родченков дал интервью BBC по видеосвязи, в котором призвал не допускать всех российских спортсменов до участия в предстоящих летних Олимпийских играх, которые пройдут следующим летом в Японии.