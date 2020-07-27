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Родченков призвал к полному отстранению России от Олимпиады в Токио
Петербургский дневник
  • Дума ТВ1:03
Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков призвал полностью отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2020, не делая исключений для конкретных спортсменов.В источнике
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