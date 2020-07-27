«Родченков» хочет полного отстранения России от Олимпиады в Токио
Лондон, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Россия должна быть отстранена от участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом 27 июля заявил в интервью BBC человек, представленный как бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.В источнике
С чего всё начиналось
Перед выходом своей автобиографической книги о допинге в России Родченков дал интервью BBC по видеосвязи, в котором призвал не допускать всех российских спортсменов до участия в предстоящих летних Олимпийских играх, которые пройдут следующим летом в Японии.