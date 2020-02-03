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Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС
Гол.ру
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Родители воспитанников школы владивостокского «Луча» обратились к президенту России Владимиру Путину и Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о создании академии клуба.В источнике
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В академии «Луча» обратились к Путину. В клубе – забастовка и серьезные долги

Гол.ру 10:09 
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Родители юных футболистов просят министра спорта и РФС сохранить «Луч»

РИА Новости 09:24
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Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС

RT на русском 08:57
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