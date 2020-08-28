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WADA отреагировало на увольнение Гануса с поста главы РУСАДА
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность в связи с увольнением Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).В источнике
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С чего всё начиналось
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало принятое сегодня учредителями Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решение об отстранении Юрия Гануса от должности генерального директора организации, сообщается в пресс-релизе на сайте WADA.
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