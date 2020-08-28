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WADA отреагировало на увольнение Гануса с поста главы РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность в связи с увольнением Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).