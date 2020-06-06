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Газета.RuГазета.Ru
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Спорт-Экспресс
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Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.В источнике
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Боец ММА выразил поддержку Панарину. Хоккеист выступил против действующей системы в РФ

Sport.ru 03:44
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Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

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Балаев — Панарину: на таких, как ты, Россия держится

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