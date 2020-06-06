Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.В источнике Артемий, я рад, что ты меня наконец-то услышал. Хочу дополнить твое смелое и, на мой взгляд, не самое обдуманное высказывание. Дело в том, что без этого государства не было бы нашей с тобой родины и наших лидеров. И я горжусь, что живу в одно время вместе с этими лидерами.Sports.ruвчера в 16:08