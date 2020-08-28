Учредители РУСАДА уволили Гануса с поста гендиректора

Юрий Ганус уволен с поста генерального директора РУСАДА. Такое решение принято учредителями агентства по рекомендации наблюдательного совета. Поводом для смещения с должности стали выявленные в ходе аудиторской проверки финансовые нарушения.