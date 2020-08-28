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Учредители РУСАДА уволили Гануса с поста гендиректора
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Юрий Ганус уволен с поста генерального директора РУСАДА. Такое решение принято учредителями агентства по рекомендации наблюдательного совета. Поводом для смещения с должности стали выявленные в ходе аудиторской проверки финансовые нарушения.В источнике
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С чего всё начиналось
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Учредители РУСАДА уволили Гануса из-за финансовых нарушений

Юрий Ганус покидает пост генерального директора Российского антидопингового агентства, сообщил РИА Новости президент Паралимпийского комитета Владимир Лукин. Такое решение учредители РУСАДА единогласно приняли на общем собрании, согласившись с рекомендациями наблюдательного совета организации.
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