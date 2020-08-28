Учредители РУСАДА уволили Гануса с поста гендиректора
Юрий Ганус уволен с поста генерального директора РУСАДА. Такое решение принято учредителями агентства по рекомендации наблюдательного совета. Поводом для смещения с должности стали выявленные в ходе аудиторской проверки финансовые нарушения.В источнике
С чего всё начиналось
Юрий Ганус покидает пост генерального директора Российского антидопингового агентства, сообщил РИА Новости президент Паралимпийского комитета Владимир Лукин. Такое решение учредители РУСАДА единогласно приняли на общем собрании, согласившись с рекомендациями наблюдательного совета организации.