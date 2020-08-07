Родри: «Думаю, что мы сильнее „Реала“»

«Реал» может быть сильнее в опыте и настрое на игру, мы должны этому противостоять, - добавил Родри. В первом матче на «Сантьяго Бернабеу» «горожане» победили со счетом 2:1.