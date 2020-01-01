Родриго Бекао — о победе ЦСКА над «Реалом»: бог подарил мне этот день. Я испытал экстаз

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао, ныне выступающий за «Удинезе», рассказал о своих эмоциях от победы над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. В источнике