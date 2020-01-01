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Родриго Бекао — о победе ЦСКА над «Реалом»: бог подарил мне этот день. Я испытал экстаз
Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао, ныне выступающий за «Удинезе», рассказал о своих эмоциях от победы над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.В источнике
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Бекао – о победе над «Реалом»: «В тот вечер я не мог уйти с поля побеждённым»

Евро-футбол.ру 13:52
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Бекао: «Матч с „Реалом“ оставил след в моей карьере. Испытал настоящий экстаз»

Sport.ru 12:13
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Родриго Бекао — о победе ЦСКА над «Реалом»: бог подарил мне этот день. Я испытал экстаз

Чемпионат 10:24
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