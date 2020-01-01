Родриго не сыграет в Эль Класико из-за удаления в матче за «Кастилью»

Полузащитник "Реала" Родриго пропустит Эль Класико с "Барселоной".19-летний игрок получил красную карточку в матче за дубль "сливочных" - "Кастилью". В источнике