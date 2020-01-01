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Родриго не сыграет в Эль Класико из-за удаления в матче за «Кастилью»
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Полузащитник "Реала" Родриго пропустит Эль Класико с "Барселоной".19-летний игрок получил красную карточку в матче за дубль "сливочных" - "Кастилью".В источнике
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Хавбек «Реала» Родриго пропустит «эль класико» из-за своего поведения в матче за молодежную команду

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Хавбек «Реала» Родриго пропустит «эль класико» из-за своего поведения в матче за молодежную команду

Матч ТВ 01:53
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Родриго удалили за издевательское празднование гола

Soccernews.ru 01:35
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