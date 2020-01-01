Роджерс: «„Ливерпуль“ заслуживает чемпионского титула в АПЛ»

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс считает, что "Ливерпуль" заслужил чемпионский титул и не должен его лишаться из-за ситуации с пандемией коронавируса.