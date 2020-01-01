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Роджерс: «„Ливерпуль“ заслуживает чемпионского титула в АПЛ»
Sports.ru
  • Sports.ru
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс считает, что "Ливерпуль" заслужил чемпионский титул и не должен его лишаться из-за ситуации с пандемией коронавируса.В источнике
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Брендан Роджерс: «„Ливерпуль“ ждал этого так долго, они заслуживают чемпионство»

Спорт-Экспресс 04:52
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Роджерс: «„Ливерпуль“ заслуживает чемпионского титула в АПЛ»

Soccer.ru 04:22 
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Брендан Роджерс: «„Ливерпуль“ заслуживает титула АПЛ. Они так долго ждали»

Sports.ru 04:13
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