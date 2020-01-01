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Роджерс: «„Ливерпуль“ заслуживает чемпионства»
Sports.ru
  • Sports.ru
Рулевой «Лестера» Брендан Роджерс считает, что «Ливерпуль» заслуживает стать чемпионом английской Премьер-лиги.В источнике
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Роджерс: «„Ливерпуль“ заслуживает чемпионства»

Евро-футбол.ру 05:15
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Брендан Роджерс: «„Ливерпуль“ ждал этого так долго, они заслуживают чемпионство»

Спорт-Экспресс 04:52
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Роджерс: «„Ливерпуль“ заслуживает чемпионского титула в АПЛ»

Soccer.ru 04:22 
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