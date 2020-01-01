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Рой Кин: «Медовый месяц Сульшера в „Манчестер Юнайтед“ закончился»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • ua.Tribuna.com
Вероятно, Сульшеру придётся выиграть трофей. Его медовый месяц в "Манчестер Юнайтед" закончился.В источнике
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Рой Кин: «Сульшеру нужно выиграть трофей, медовый месяц закончился»

Евро-футбол.ру 04:30
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Рой Кин: «„Медовый месяц“ для Сульшера закончился. Ему придется взять трофей»

Спорт-Экспресс 02:44
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Рой Кин: «Для Сульшера медовый месяц в МЮ завершен, давление будет расти. Нужен трофей»

Bethub.org вчера в 17:32
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