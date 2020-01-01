Рой Кин: «Я не сошелся с Руни и Фердинандом. Не понимал их подколов»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, что не сумел поладить с Уэйном Руни и Рио Фердинандом. Руни перешел в «МЮ» в 2004 году, Фердинанд – в 2002-м. В источнике