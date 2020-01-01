НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sports.ruSports.ru
Рой Кин: «Я не сошелся с Руни и Фердинандом. Не понимал их подколов»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, что не сумел поладить с Уэйном Руни и Рио Фердинандом. Руни перешел в «МЮ» в 2004 году, Фердинанд – в 2002-м.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Не понимал их подколов». Рой Кин рассказал, почему не сошелся с Руни и Фердинандом

Спорт-Экспресс 21:25
alt

Рой Кин: «Я не ладил с Руни и Фердинандом»

Евро-футбол.ру 16:48
alt

Рой Кин: «Я не сошелся с Руни и Фердинандом. Не понимал их подколов»

Sports.ru 15:59
реклама
Главное
Новости